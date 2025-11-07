Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Титов оценил фактор Черчесова перед игрой «Ахмата» со «Спартаком»

Титов оценил фактор Черчесова перед игрой «Ахмата» со «Спартаком»

7 ноября, 13:30
2

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Ахматом» в 15-м туре РПЛ.

Грозненцев возглавляет бывший главный тренер москвичей Станислав Черчесов.

– Чего ждете от игры с «Ахматом»? Сможет ли «Спартак» перенести часть сегодняшней игры на матч в Грозном и огорчить вашего бывшего партнера по команде Станислава Черчесова?

– Сейчас почти все матчи против бывших: то Карпин, то Черчесов. У «Ахмата», как видно, кризис. «Сочи» показал отличный футбол и обыграл их на выезде.

Не знаю, что там происходит, но «Спартаку» всегда тяжело играть в Грозном. Легкого матча не будет, тем более фактор Черчесова сыграет роль. По логике, «Ахмат» должен когда-то прервать серию поражений, может, даже выиграть. Но приезжает «Спартак», который на ходу. Думаю, после этой встречи на него будут смотреть под другим углом.

Играть, думаю, будет именно эта команда: состав, как мне кажется, процентов на 95 уже определен. Если ничего не случится, те футболисты, что вышли против «Локомотива», и будут в старте. Такие победы даже в Кубке добавляют эмоций, уверенности. Хочется играть, забивать, побеждать. В игре с «Локо» «Спартак» забил три, но мог и пять-шесть, моментов было много.

  • Игра пройдет в Грозном 9 ноября и начнется в 17:30 мск.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 14 туров. «Ахмат» идет 9-м с 16 баллами.

Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1762514073
Понял, что ничего не понял. Но понял, что хрюнделям в Грозном пипец:) Я правильно понял?
Ответить
Тинез Розоп
1762532425
На ходу , то на ходу. Тактик наш этот ход может легко сбить…
Ответить
