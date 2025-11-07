Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семака сравнили с Романцевым, Газзаевым и Семиным

7 ноября, 09:27
3

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об уровне Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«На мой взгляд, ставить Семака в один ряд с Романцевым, Газзаевым и Сeминым преждевременно. Эти три тренера добивались результатов на международной арене, хоть порой и относительных, но всe равно были полуфиналы, победы, выходы из групп в европейских кубках.

У Семака таких успехов на международных турнирах не было, хотя он с «Зенитом» успел застать Лигу чемпионов. Как только нас вернут, и появится возможность играть в еврокубках, тогда посмотрим. Сейчас – нет.

Еврокубки – это самый главный критерий. Финансовое доминирование «Зенита» в РПЛ не позволяет корректно оценивать успехи Семака. Если бы все были в равных условиях – это одна ситуация. Но сравнивать финансового гегемона со всеми остальными – не совсем правильно.

Повторюсь, главный критерий – выступления в еврокубках. Только это может показать состоятельность клуба и тренера. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то выход «Зенита» в плей-офф уже был бы предметом для сравнения Семака с Романцевым, Газзаевым и Сeминым», – сказал Хомуха.

  • «Спартак» под руководством Олега Романцева доходил до полуфинала Кубка чемпионов, Кубка кубков и Кубка УЕФА.
  • ЦСКА под руководством Валерия Газзаева выиграл Кубок УЕФА.
  • «Локомотив» под руководством Юрия Семина дважды выходил в полуфинал Кубка кубков.
  • Лучшим результатом «Зенита» под руководством Семака был выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Еще по теме:
Символическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак» 3
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Зенит Газзаев Валерий Семин Юрий Романцев Олег Хомуха Дмитрий Семак Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Павелий
1762507708
Сирожу-тряпку-физрука сравнивать в великими тренерами? Просто смешно.
Ответить
Интерес
1762510147
Угомонитесь.Забудьте о ваших Еврокубках, надолго.Это теперь типа воспоминаний о Куликовской битве-славная страница, не имеющая шансов на повторение. Открывайте страницу чемпионатов "демократической"России и читайте то, что называется историей и статистикой.От этого и отталкивайтесь, без всяких искусственных сравнений. Четвёрка футбольных тренеров,добившихся наибольших успехов в России, названа. Добавьте туда Бердыева, хотя он "ахалтекинский жеребец".Всё.
Ответить
SLADE2019
1762514330
Успех на международной арене был только у Газаева. До Романцева он по нашим чемпионатам еще не дотянулся. А в сравнении с Семиным, он вполне. Даже перепрыгнул.
Ответить
Главные новости
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
5
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
9
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
35
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
11
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Все новости
Все новости
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
2
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
2
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
10
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
35
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Аршавин объяснил спад в результатах «Зенита»
13:13
Карпин назвал второстепенной свою работу в «Динамо»
13:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 