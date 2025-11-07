Семака сравнили с Романцевым, Газзаевым и Семиным

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказался об уровне Сергея Семака, возглавляющего «Зенит».

«На мой взгляд, ставить Семака в один ряд с Романцевым, Газзаевым и Сeминым преждевременно. Эти три тренера добивались результатов на международной арене, хоть порой и относительных, но всe равно были полуфиналы, победы, выходы из групп в европейских кубках.

У Семака таких успехов на международных турнирах не было, хотя он с «Зенитом» успел застать Лигу чемпионов. Как только нас вернут, и появится возможность играть в еврокубках, тогда посмотрим. Сейчас – нет.

Еврокубки – это самый главный критерий. Финансовое доминирование «Зенита» в РПЛ не позволяет корректно оценивать успехи Семака. Если бы все были в равных условиях – это одна ситуация. Но сравнивать финансового гегемона со всеми остальными – не совсем правильно.

Повторюсь, главный критерий – выступления в еврокубках. Только это может показать состоятельность клуба и тренера. Если мы говорим о Лиге чемпионов, то выход «Зенита» в плей-офф уже был бы предметом для сравнения Семака с Романцевым, Газзаевым и Сeминым», – сказал Хомуха.