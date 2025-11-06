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Федотов дерзко ответил Семаку на слова про судей

6 ноября 2025, 18:14
10

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов отреагировал на слова Сергея Семака.

Главный тренер «Зенита» после поражения от «Динамо» (1:3) раскритиковал арбитров: «Наверное, мстят за что‑то».

– По ходу сезона вы замечали, что судьи часто судят не в пользу «Зенита»?

– Нет, абсолютно все одинаково ко всем командам. Ко всем 16 командами. Это мнение тренера. Его надо послушать, покивать головой и отпустить. Свои ошибки оправдывают тем, что судьи его засуживают. Надо внутри себя разобраться, налаживать игру команды. Прошли времена, когда кто-то кого-то засуживал. Сейчас абсолютно другое отношение к судьям и требованиям. Те судьи, которые не понимают требования департамента, с ними прощаются, или они пишут заявления и увольняются.‎

– Обращают ли судьи внимание на такую критику?

– Нет, абсолютно. Это работа тренера. То же самое как нападающий падает в штрафной площади, а потом рассказывает, как его сильно ударили по ноге. Выигрывает команда, проигрывает тренер. Здесь все логично. Я не слышал, чтобы он сказал: «Я виноват, у меня плохая система тренировок, моя команда стоит много денег, но она не понимает, чего я от нее хочу».‎

– Такого Семак не говорил.

– На кого-то надо свалить. Единственный момент, когда было показано демонстративное неуважение, – это со стороны Мешкова к Слуцкому. Даже если взять поведение Станковича, ему протягивают руку, показывая, что к любой команде Премьер-лиги арбитры будут относиться одинаково. Ошибки они всегда существуют. Есть человеческий фактор.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Федотов Игорь
Комментарии (10)
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Цугундeр
1762442922
)) Федот, да не тот. Икота,икота перейди на Федота..)
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subbotaspartak
1762443851
Семак не такой - особый, Надёжной проверенной пробы, Он тащит зенит за сбой, А судьи, конечно, отстой.
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нБратишка
1762444230
так и не один судья ещё ни разу не сказал «Я виноват, у меня плохая система судейства, моя ошибка стоит много денег».‎
Ответить
Интерес
1762446457
Руководителям клубов плевать на мнение тренеров.Судьям плевать на мнение тренеров и футболистов.Тренерам и футболистам плевать на мнение болельщиков.Но футбол у нас "для болельщиков"...
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Semenycch
1762447198
Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!
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Artemka444
1762448565
Что за балабол то Одинаково они судят сказки да и только
Ответить
Taps
1762449763
Семак давно прогнил и потерял авторитет.
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neveldomha
1762450621
Если бы Жерсон, забивая гол , потянул за футболку Маричаля в штрафной Динамо, ВАР отреагировал бы или нет?
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saf05
1762455009
Семак ФИЗРУК.
Ответить
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