В «Локомотиве» высказались на тему возможного ухода Батракова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Батракова.
Ранее сообщалось, что 20-летним полузащитником интересуются «ПСЖ» и «Барселона».
– У Алексея Батракова защищенный контракт. Но постоянно видим, что его хотят приобрести.
– Мы будем готовы обсуждать, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды.
– Есть ли функция бай-аута для российских клубов?
– Не могу озвучивать детали договора. Но контракт составлен таким образом, чтобы он был выгоден и клубу, и игроку. Цена Батракова? Не хочу оценивать.
- Батраков в этом сезоне провел 14 матчей в РПЛ, забив 10 голов и сделав 4 ассиста.
- Его контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»