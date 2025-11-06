В «Локомотиве» высказались на тему возможного ухода Батракова

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отреагировал на информацию о возможном уходе Алексея Батракова.

Ранее сообщалось, что 20-летним полузащитником интересуются «ПСЖ» и «Барселона».

– У Алексея Батракова защищенный контракт. Но постоянно видим, что его хотят приобрести.

– Мы будем готовы обсуждать, когда в клуб придет официальное предложение. Такого сейчас нет, только далекие разговоры. В данный момент мы вместе сфокусированы на достижении результатов команды.

– Есть ли функция бай-аута для российских клубов?

– Не могу озвучивать детали договора. Но контракт составлен таким образом, чтобы он был выгоден и клубу, и игроку. Цена Батракова? Не хочу оценивать.