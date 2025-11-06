Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов призвал Батракова к уходу из «Локо»: «Нужно переходить в «Зенит»

Бубнов призвал Батракова к уходу из «Локо»: «Нужно переходить в «Зенит»

Вчера, 15:05
21

Александр Бубнов посоветовал Алексею Батракову уйти из «Локомотива». Он считает, что 20-летний полузащитник перерос московский клуб.

«Говорю, что Батракову нужно уходить в «Зенит». Батраков неплохо бы смотрелся в «Спартаке», вот здесь бы он прибавлял. В «Краснодаре» его с обеими руками… Потому что Батраков не слабее Сперцяна, однозначно. Батраков младше, Сперцян – уже зрелый игрок, а он не слабее.

Это системообразующий игрок, и ему нужно играть только в сильных командах. Сейчас он перерос «Локомотив». Он в «Локомотиве» и в чемпионате лучший по системе «гол+пас», – сказал Бубнов.

  • Батраков в этом сезоне провел 14 матчей в РПЛ, забив 10 голов и сделав 4 ассиста.
  • Его контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Бубнов Александр
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1762433854
такая чушь что дальше некуда. зачем локомотиву усилять конкурентов? отдавать своего лидера. если и уйдет куда то то зарубеж
Ответить
Иван Петров 1986
1762434524
Он же не черненький, что ему в болоте делать.
Ответить
NewLife
1762434961
Бубен, а ты уже перешел к немытым ? Похоже, да.
Ответить
...уефан
1762435648
...дуркует Александр, уже по-полной!...
Ответить
boris63
1762436434
Опять чем-то Бубнова напоили вместо таблеток.
Ответить
Блямба
1762436768
К хрякам его. Пергидрольных они коллекционируют,потом гробят и выгоняют в сучи
Ответить
neim
1762437564
Совсем Бубен обзенитился ! )))
Ответить
Good_win_ФКСМ
1762437846
ну, либо Бубнов не понимает смысла скупки бом.житом россиян, либо он ненавидит Батракова и желает ему зла... еще ни один паспортист, перейдя в помойку, не делал шаг вперед в своем футбольном развитии - постепенно (быстрее или дольше) россияне начинали полировать лавку. Там принцип один: чтобы играть в основе, нужно иметь паспорт из страны, где много диких венделов...
Ответить
Интерес
1762444936
Титулованный футболист и болельщик "Спартака"( иногда своеобразный, правда!)последователен в своих рекомендациях и логично советует ведущему игроку конкурирующего столичного клуба испытать судьбу, чтобы иметь возможность быть погребённым на почётном кладбище РПЛ №1.
Ответить
saf05
1762447643
Старческий маразм
Ответить
