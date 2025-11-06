Бубнов призвал Батракова к уходу из «Локо»: «Нужно переходить в «Зенит»

Александр Бубнов посоветовал Алексею Батракову уйти из «Локомотива». Он считает, что 20-летний полузащитник перерос московский клуб.
«Говорю, что Батракову нужно уходить в «Зенит». Батраков неплохо бы смотрелся в «Спартаке», вот здесь бы он прибавлял. В «Краснодаре» его с обеими руками… Потому что Батраков не слабее Сперцяна, однозначно. Батраков младше, Сперцян – уже зрелый игрок, а он не слабее.
Это системообразующий игрок, и ему нужно играть только в сильных командах. Сейчас он перерос «Локомотив». Он в «Локомотиве» и в чемпионате лучший по системе «гол+пас», – сказал Бубнов.
- Батраков в этом сезоне провел 14 матчей в РПЛ, забив 10 голов и сделав 4 ассиста.
- Его контракт с «Локо» рассчитан до 2029 года.
Источник: «Коммент.Шоу»