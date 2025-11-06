Педро из «Зенита» высказался об интересе двух клубов АПЛ

Вингер «Зенита» Педро отреагировал на информацию, что на него претендуют «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

«Могу сказать только, что я счастлив в «Зените», забиваю здесь мячи, отдаю передачи, помогаю команде. Надеюсь завоевать здесь еще большое количество титулов.

Все, что касается моего будущего и каких-то других вещей, не связанных с «Зенитом», – это все в ведении клуба и моих представителей», – сказал 19-летний бразилец.