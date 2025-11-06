Генич объяснил провал Шпилевского в «Пари НН»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич оценил работу Алексея Шпилевского на посту главного тренера «Пари НН».

Белорус принял команду летом.

В последних 13 матчах у «Пари НН» 11 поражений.

Нижегородцы – на последнем месте РПЛ.

«Буду нетривиальным и скажу, что если бы Шпилевскому досталась другая команда, то все могло бы сложиться совсем иначе. Тот футбол, который он ставит, он не для команд, борющихся за выживание.

Если вспомнить «Арис» с хорошими приобретениями и хорошим финансированием, плюс Кокорин, который там делал разницу, то это команда, которая боролась за первые места.

«Кайрат» – это одна из самых крутых команд Казахстана, это богатая команда. Когда ты встраиваешь доминирующую игру с подходящими исполнителями, которые под этот футбол подходят, то это другое дело. И когда происходит в не самых сильных чемпионатах, то твои идеи легче принимаются футболистами.

А здесь игроки, которые не совсем готовы под этот футбол... Они начали падать все ниже и ниже. Если бы Шпилевский оказался с этим футболом, например, в «Рубине», то могло бы получиться интереснее. А «Пари НН» – не для его философии и не для его идей», – сказал Генич.