Генич высказался о перспективах Карпина в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о том, когда Валерия Карпина могут уволить из «Динамо».
«Терпим? Ждем, скорее. Сколько будет ждать руководство клуба, я не знаю. Если они на этот год махнули рукой в чемпионате и дали возможность Карпину построить…
Тогда либо весна, либо начало следующего сезона станут решающими для Карпина», – сказал Генич.
- «Динамо» набрало 17 очков в 14 турах РПЛ: 4 победы, 5 ничьих, 5 поражений.
- Команда занимает 8-е место в таблице лиги.
- Отставание от лидера чемпионата – 15 баллов.
- Летом клуб потратил на трансферы 20,7 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»