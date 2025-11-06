Генич высказался о перспективах Карпина в «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич порассуждал о том, когда Валерия Карпина могут уволить из «Динамо».

«Терпим? Ждем, скорее. Сколько будет ждать руководство клуба, я не знаю. Если они на этот год махнули рукой в чемпионате и дали возможность Карпину построить…

Тогда либо весна, либо начало следующего сезона станут решающими для Карпина», – сказал Генич.