Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал комментарии по итогам выигранного матча с «Зенитом».
- Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
- Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
– Хороший матч, достойный. Ещe и счет достойный. Дело даже не в нeм. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.
– Такой результат дает серьезное преимущество в ответной игре. Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче?
– Вы издеваетесь? Играя с «Зенитом», вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Не важно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0.
«Зениту» по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет.
Источник: «Матч ТВ»