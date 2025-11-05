Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»

Главный тренер «Динамо» Валерий Карпин дал комментарии по итогам выигранного матча с «Зенитом».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Динамовцы победили на выезде со счетом 3:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 27 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

– Хороший матч, достойный. Ещe и счет достойный. Дело даже не в нeм. Даже если бы вничью сыграли, то претензий точно ни к кому бы не было.

– Такой результат дает серьезное преимущество в ответной игре. Как игроков мотивировать и не дать им расслабиться в ответном матче?

– Вы издеваетесь? Играя с «Зенитом», вы думаете, что кто‑то может расслабиться? Не важно, какой счет. Он не 8:0 и не 10:0.

«Зениту» по силам отыграть два мяча в матче с любой командой. Поэтому расслабона точно никакого не будет.