Генич объяснил слухи о Личке в «Спартаке»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на информацию о заинтересованности «Спартака» в назначении Марцела Лички.

31 октября чешский тренер остался без работы.

Он был в «Карагюмрюке» 4 месяца и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.

Ранее Личка возглавлял «Динамо» и «Оренбург».

«Личку, как мне кажется, умышленно сейчас сватают в «Спартак» через разные порталы и через разных людей, чтобы о Марцеле снова вспомнили.

Думаю, у «Спартака» нет интереса. Вообще нет интереса к Марцелу Личке! Но вот некоторые телеграм-каналы пишут об этом. За деньги, за дружбу... Не знаю... А Кахигао с Личкой, возможно, никогда и не общался.

Мое мнение о Личке и «Спартаке»? Хочешь, чтобы с этим составом команда играла весело – будет весело. Будет какой-то суперуспешный, фартовый сезон, и все придет к последнему матчу, в котором Марцел, может быть, не сработает. Это игра в рулетку.

Мы знаем, как играли «Оренбург» и «Динамо» при нем. Что про него говорили? Не хватает баланса. Что говорим сейчас про «Спартак» Станковича? То же – не хватает баланса», – сказал Генич.