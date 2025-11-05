В ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо раскритиковал судейское решение в игре с «Динамо Мх».

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.

Он назначил спорный пенальти в конце 1-го тайма.

Махачкалинцы реализовали 11-метровый. Этот гол стал единственным в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По-моему, ВАР внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями.

Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой.

Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.