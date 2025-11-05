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  • В ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»

В ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»

5 ноября 2025, 20:47
14

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо раскритиковал судейское решение в игре с «Динамо Мх».

  • Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.
  • Он назначил спорный пенальти в конце 1-го тайма.
  • Махачкалинцы реализовали 11-метровый. Этот гол стал единственным в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По-моему, ВАР внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями.

Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой.

Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
Россия. Кубок ЦСКА Динамо Мх
Комментарии (14)
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TOMSON
1762366098
Ну как бы игрок Динамо первый на мяче и это очевидно.
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lek!
1762366126
Судь можно только в одну сторону ?
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Mirak92
1762366513
Я бы больше обосцал игроков ЦСКА, мусорная игра, мусорные трансферы. Динамо с 3-я очками, поздравляю.
Ответить
biber.ru
1762366892
Был, не был, скорее не был, играть надо было, а не навоз по полю возить.
Ответить
ziborock
1762367217
Джигиты погарцевали на лошадках и загнали в стойло а оттуда И-ГО-ГО!
Ответить
Semenycch
1762368714
А почему ЦСКА не ржал по поводу серии левых пенальти в пользу ЦСКА в матчах чемпионата?
Ответить
Фердя
1762368843
Чистый пенальти, конь не успел и ударил снизу по ноге соперника! Так что не надо ржать в космос!
Ответить
boris63
1762391969
Карма вернулась, Армейцы в этом сезоне сами пару сомнительных пенальти били, теперь чего возмущаться. Играть надо было а не слюни вытирать нашим горе нападающим,ни одного удара в створ ворот, с кем собираемся выигрывать. Продавать надо всех рахитов и брать хотя бы одного нормального уже несколько игр катимся под откос.
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jerry093
1762407178
какие еще пенальти? брейдо, ты игру видел !?!?
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