В ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо раскритиковал судейское решение в игре с «Динамо Мх».
- Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Сараевым.
- Он назначил спорный пенальти в конце 1-го тайма.
- Махачкалинцы реализовали 11-метровый. Этот гол стал единственным в первом четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
«По-моему, ВАР внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями.
Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой.
Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо