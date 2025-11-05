Введите ваш ник на сайте
Мостовой – о легионере «Зенита»: «Зачем он нам в сборной?»

Сегодня, 20:08
2

Александр Мостовой высказался о возможном российском гражданстве полузащитника «Зенита» Вендела.

  • Бразильцу повысили зарплату до 4,5 млн евро за сезон по контракту до 2029 года.
  • Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.
  • 28-летний хавбек провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать.

Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените». Зачем он нам в сборной?

У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», – заявил Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Вендел Мостовой Александр
рылы
1762363281
а потом отбор на евро-2028. и тренер такой: нам не нужен малком, клаудиньо и вендел! в бразилию их уже точно не позовут, так что единственный шанс поехать на большой турнир - сборная россии. и если мы там что-то серьёзное хотим, минимум повторить путь хиддинка, а не тупо выйти из группы с кисляками и батраками этими вашими - их надо звать.
Ответить
sochi-2013
1762366250
"40 человек на игру с Гренадой."-ПОЗОРИЩЕ! Это показывает, насколько тренер сборной незнаком с игрой и возможностями каждого кандидата. Я по наивности думал, что тренер сборной и его команда должны посещать матчи регулярного чемпионата, смотреть и оценивать возможности каждого игрока, ...
Ответить
