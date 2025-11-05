Мостовой – о легионере «Зенита»: «Зачем он нам в сборной?»

Александр Мостовой высказался о возможном российском гражданстве полузащитника «Зенита» Вендела.

Бразильцу повысили зарплату до 4,5 млн евро за сезон по контракту до 2029 года.

Вендел куплен у «Спортинга» в 2020 году за 20,3 миллиона евро.

28-летний хавбек провел за «Зенит» 162 матча, забил 21 гол, сделал 39 ассистов.

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать.

Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените». Зачем он нам в сборной?

У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», – заявил Мостовой.