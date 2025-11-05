Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»

Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»

Сегодня, 15:15
11

Александр Мостовой пошутил о том, как вывести «Спартак» из кризиса.

  • Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.
  • Они отстали от лидера чемпионата на 10 очков.

«Все мы это понимаем, слышим. «Спартак» – самая популярная команда России. Когда проигрывают «Локомотив» или «Динамо», никто [об этом] не говорит, проиграл «Спартак» – весь день говорят. Доколе?

Глушаков внес весомый вклад в победы в России, я – в СССР. Когда такие люди будут внутри команды, будет все хорошо. Но это я с юмором говорю», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ 3
Мостовой составил топ-3 лучших футболистов сезона РПЛ
Мостовой встал на защиту Станковича 5
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilya-ilya-google
1762345681
И болельщики Спартака получат абонемент на посещение кардиолога
Ответить
Айболид
1762346932
Хорошо ? Не то слово !
Ответить
Александр.Т.
1762347006
В сельту езжай ты же там свой что все в Спартак то просишься
Ответить
Интерес
1762347113
Это вы сами просто только о "Спартаке" читаете, и мечтаете вернуться в клуб и отомстить ему за свой разрыв с ним.Коллективное самомнение, переходящее в индивидуальный маразм.
Ответить
Цугундeр
1762347788
)) Еща ещё до кучи..и.. "­­Если нам скажут: «Ваш поезд ушел!» Мы ответим просто, что подождем другой И чтоб на перроне скучать не пришлось Мы накроем стол и выпьем за любовь и будет… Хорошо! Всё будет хорошо!.." ) (с)
Ответить
Romeo 123
1762351557
Если такое случится, спартак точно росформируют
Ответить
Тинез Розоп
1762352031
Одного тренером , другого в директора…( на тнт вечером игру будут показывать)
Ответить
ПалкоВводецъ007
1762353705
Ещё нужен им Дезуев с Ананидзе до комплекта антинародного клуба. Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Министр спорта России исключил отмену Fan ID: «Оно будет расширяться на новые матчи и кубки»
18:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
3
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Все новости
Все новости
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 