Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»

Александр Мостовой пошутил о том, как вывести «Спартак» из кризиса.

Москвичи идут на 6-м месте в РПЛ после 14 туров.

Они отстали от лидера чемпионата на 10 очков.

«Все мы это понимаем, слышим. «Спартак» – самая популярная команда России. Когда проигрывают «Локомотив» или «Динамо», никто [об этом] не говорит, проиграл «Спартак» – весь день говорят. Доколе?

Глушаков внес весомый вклад в победы в России, я – в СССР. Когда такие люди будут внутри команды, будет все хорошо. Но это я с юмором говорю», – сказал Мостовой.