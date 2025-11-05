Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА

Игрок ЦСКА Данил Круговой порассуждал о потенциальном возвращении Александра Головина в РПЛ.

Полузащитник в 2018 году перешел в «Монако».

С тех пор он забил 36 голов и сделал 40 ассистов в 240 матчах.

У Головина контракт с монегасками до лета 2029-го.

«Рано ли Головину уезжать в РПЛ? Не знаю, мне кажется, ему и в «Монако» хорошо.

Тем более, он неплохо играет. Да, в последнее время он получал травмы, но в футболе этого не избежать. Я желаю ему удачи.

Было бы мне обидно, если бы он перешeл в «Зенит» вместо ЦСКА? Да нет, почему? Мне всe равно», – сказал Круговой.