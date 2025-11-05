Реакция жены Карпина на смерть телезвезды

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, высказалась о смерти телеведущего Юрия Николаева.
«Скончался Юрий Николаев… Как жаль. Я познакомилась с ним еще школьницей, когда участвовала в «Утренней звезде». Помню, он обнял меня за плечо, когда нам выставляли первые оценки, и мне сразу стало не страшно. Мы неделю так или иначе все были большой семьей за кулисами.
Позже меня приглашали на «Модный приговор» к его дню рождения, но я не смогла поехать – Саша была совсем крошкой.
Для меня он не просто человек с экрана, а добрый, светлый, улыбчивый ведущий самой главной передачи моего детства», – написала Карпина.
- Николаеву было 76 лет.
- Он известен по работе в более чем 10 телепроектах, снялся в нескольких фильмах.
- Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком кишечника.
Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной