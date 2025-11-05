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Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»

5 ноября 2025, 12:40
9

Комик и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев назвал основную проблему «Спартака».

– В чем основные проблемы «Спартака» прямо сейчас?

– Немножко все сумбурно – нужно успокоиться, устаканить схему игры, позиции футболистов, понять, кто и как готов на этот период времени, самое главное ментально. У меня ощущения от игры «Спартака» такие, что очень чувствуется нервозность. Мы, как болельщики, в том числе оказываем давление. Нужно чуть-чуть расслабить свою голову.

  • «Спартак» занимает 6 место в РПЛ по итогам 14 туров.
  • В следующем матче команда сыграет против «Ахмата».

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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Александр52
1762340450
Когда то Бомбардир был интересным местом для интересных споров и обсуждений футбола. Ныне, вот и комики появились, причём те, кого надо гнать за рассадник пошлятины в новом КВН на НТВ, вместе с этими Дороховыми, Харламовы, Киркоровыми, Карновалом. Вот и сюда они пролезли и будут нас учить. Поберегите наших детей от этих вещателей. Верните на Бомбардир цивилизованное общение болельщиков. Падение Бомбардира настолько низкое, что в нём от футбола остался только текущий календарь.
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Боцман59rus
1762342231
_ клоуны-гастарбайтеры начали в футболе разбираться? ...пусть обезьяне с зайчьей губой советы раздаёт
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acor94
1762343148
Мнение гомиков о футболе мы не спрашивали. Комиков тоже.
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NewLife
1762344156
Сколько кругом самозваных тренеров на старте. Прав был Ленин: каждая кухарка должна уметь управлять государством и быть тренером Спартака)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1762355589
Теперь уже и монголоиды аульные Спартаку советы дают
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