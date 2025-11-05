Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»

Комик и президент ФК «10» Азамат Мусагалиев назвал основную проблему «Спартака».

– В чем основные проблемы «Спартака» прямо сейчас?

– Немножко все сумбурно – нужно успокоиться, устаканить схему игры, позиции футболистов, понять, кто и как готов на этот период времени, самое главное ментально. У меня ощущения от игры «Спартака» такие, что очень чувствуется нервозность. Мы, как болельщики, в том числе оказываем давление. Нужно чуть-чуть расслабить свою голову.