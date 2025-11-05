Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, почему выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов. Когда в топе зарплатного рейтинга 9 из 10 – иностранцы, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию – чем они хуже тех, кого привезли из-за границы?

Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов, чемпионата и Кубка России формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», – сказал Дегтярев.