Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»

Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»

Сегодня, 11:21
10

Министр спорта России Михаил Дегтярев объяснил, почему выступает за ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

«Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов. Когда в топе зарплатного рейтинга 9 из 10 – иностранцы, причем далеко не самого высокого класса, а некоторые матчи напоминают игры в рамках турниров стран Латинской Америки, а не России, многие наши тренеры ощущают себя лишним звеном, а молодые спортсмены теряют мотивацию – чем они хуже тех, кого привезли из-за границы?

Развитие российского футбола не может быть передано на аутсорс. Мы заинтересованы в том, чтобы основу всех наших клубов, чемпионата и Кубка России формировали сильные российские игроки, а легионеры были только высокого класса и дополняли, а не составляли ядро российского футбола», – сказал Дегтярев.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • Дегтярев ранее анонсировал ужесточение лимита: клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Еще по теме:
Дегтярев поздравил россиян с Днем народного единства 3
Романцев оценил перепалку Карпина с министром спорта России 4
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров 12
Источник: «КП»
Россия. Премьер-лига Дегтярев Михаил
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1762332768
С нефтегазодобычей и торговлей решил побороться...В этой борьбе их никому пока победить не удавалось.
Ответить
BarStep
1762333062
Ну чего., мысль у товарища министра в целом норм. Но для её реализации есть одно НО! Министерство спорта берет под патронаж все детские и юношеские футбольные школы и секции, набирает и обучает на базе ведущих мировых клубов тренерский персонал, укомплектовывает все школы и секции этим обученным персоналом и главное! Обеспечивает школы секции полями, подсобными помещениями, формой, инвентарем стандарта тех школ где обучался тренерский состав, ежемесячное требуемое финансирование данных школ, секций и ФОТ включая самих тренеров, опять же на уровне тех школ. Ждем 10-15 лет и получаем результат - достойнейшую замену легов. Красивая сказка?! :) Красивая., но сказка! Он чего, совсем чтоль тупорыл?
Ответить
Artemka444
1762333728
В Европе и без всяких лимитов нормальные игроки в сборных играют Надо детский спорт поднимать а не по блату пропихивать
Ответить
Цугундeр
1762334313
)) Миня.. Так, кажется, тебя звали в приватах ?) ЗЫ. набрать /жириновский и дегтярёв в бане./(фото)
Ответить
FWSPM
1762334532
если действительно введут этот лимит то большее количество команд будет бороться за высокие места. тем интереснее будет. расшевелить это болото не помешает.
Ответить
acor94
1762335151
Если наши игроки слабее третьесотрных латиносов, то это говорит лишь о качестве наших игроков.
Ответить
NewLife
1762335445
Я за величие, сплочение и консолидацию и необходимость плечом к плечу создать рабочую группу провести концерт и форум, чтобы обсудить вопрос о роспуске синита. Также под эгидой Дегтярева организовать правильный патриотический чемпионат для российских игроков без этой иностранной швали, объединив этот чемпионат с чемпионатом Сев Кореи.
Ответить
BRO_football
1762336723
В нормальных странах клубы заявляют своих воспитанников и без всяких лимитов. Им не нужен пинок от их федерации футбола. Хотя денег у этих клубов очень много и они могут закупиться первоклассными легионерами и играть только ими, да только всё равно не делают этого. Поэтому надо вкладываться в качество подготовки молодёжи. Да, можно ввести лимит на легионеров, но в этом не будет смысла, потому что наши футболисты как были говном, так и останутся, зато зарплату требуют на уровне Европы. Краснодар - наглядный пример. Долгое время хвастался своей академией, пытался на ней клуб построить. Но ничего не получалось и чемпионств не было. А как только выкинули из состава всю молодёжь и всех русских, оставив только пару человек для лимита, так сразу же выигрывать всех начали и чемпионат России взяли. Плохо что ли для них? Хорошо. У нас русскими футболистами играют только бедные клубы с маленькими бюджетами. Топ-клубы с госкомпаниями в спонсорах плевать на всё это хотели.
Ответить
Главные новости
Министр спорта России исключил отмену Fan ID: «Оно будет расширяться на новые матчи и кубки»
18:27
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
Кубок России. «Краснодар» вырвал победу над «Оренбургом» (3:1) в первом четвертьфинале Пути РПЛ
17:59
3
Алаев представил стратегию развития РПЛ до 2030 года
17:40
2
Роналду эмоционально высказался о гибели Диогу Жоты
17:31
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Реакция президента «Барселоны» на новость об уходе Флика
16:50
3
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
В ДНР хотят провести на «Донбасс Арене» финал Кубка России и матч сборной
16:29
5
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Все новости
Все новости
Бубнов указал на игрока РПЛ, столкнувшегося с судейским бандитизмом
17:17
2
Глушаков назвал европейского тренера, у которого хочет пройти стажировку
17:05
Мостовой определил лучшего тренера «Спартака» за 10 лет
16:39
9
Гончаренко охарактеризовал руководителей бывших клубов
16:04
Круговой назвал российского футболиста, способного выиграть «Золотой мяч»
15:53
5
Губерниев объяснил, почему не верит в допуск женской сборной России до отбора ЧМ-2027
15:43
1
Ташуев похвалил «Зенит» за продление контракта с легионером
15:30
1
Мостовой: «Когда я и Глушаков будем в «Спартаке», все будет хорошо»
15:15
11
«Балтике» предсказали спад: «Они не смогут повторить путь «Лестера»
14:28
1
Ари вспомнил встречу с болельщиками «Спартака»: «Один из них показал пистолет»
14:14
18
Круговой высказался о возможном переходе Головина в «Зенит» вместо ЦСКА
13:59
2
У Гончаренко сорвалась стажировка в Лондоне: «Как только узнали, что я русскоговорящий»
13:45
1
Реакция жены Карпина на смерть телезвезды
13:20
1
Смолов обвинил Станковича в неуважении к России
13:19
11
Садыгов вызван в РФС по делу «Химок»
12:54
2
Азамат Мусагалиев определил основную проблему «Спартака»
12:40
11
Три лучших футболиста первой части сезона по версии Губерниева
12:30
4
Мостовой определил фаворита на победу в РПЛ
12:19
3
Женскую сборную России могут допустить до отбора ЧМ-2027
12:15
8
Глебов выбыл до конца года из-за травмы
11:53
1
ФотоБубнов поставил оценки игрокам «Краснодара» и «Спартака»
11:42
3
Названа «космическая» сумма, за которую «Зенит» готов расстаться с Педро
11:31
11
Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ: «Некоторые матчи напоминают игры Латинской Америки»
11:21
10
ВидеоРПЛ назвала лучшего футболиста октября
11:14
6
Генич отреагировал на первое поражение «Локомотива» в сезоне
10:57
3
Глушаков назвал двух фаворитов РПЛ: «Спартак» выглядит безобразно»
10:46
3
Губернатор Самарской области высказался об уходе Адиева из «Крыльев»
10:35
3
Тарасова ответила, можно ли считать российский футбол великим
10:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 