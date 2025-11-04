«Зенит» в ближайшее время может расстаться с игроком: «Получит за него огромные деньги»

Нападающий Педро может покинуть в ближайшее время «Зенит». Об этом сообщил футбольный агент Тимур Гурцкая.

Ранее стало известно, что бразильца хотят подписать «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». Также на него претендуют клубы из Саудовской Аравии.

«Я думаю, форсирование продления Вендела связано с тем, что Педро одной ногой на отъезд. И «Зенит» получит огромные деньги за него», – сказал Гурцкая.