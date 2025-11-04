Бывший директор «Спартака»: «Обстановка в клубе не совсем нормальная»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о ситуации в клубе.

– Что делать нынешнему «Спартаку»?

– Поиском ответа на этот вопрос заняты все нормальные люди. О том, что делать, говорил ещe Чернышевский. Нужно с головы начинать заниматься этим вопросом, смотреть, кто всех этих людей покупает, отдаeт за них 23 миллиона.

Тут не в тренере дело. Понятно, что Станкович на иголках сидит, и он не всe правильно делает – тактик из него совсем никудышный. Станкович не может вести подготовку к таким матчам из-за их количества. В его чемпионате таких матчей, к которым нужно готовиться, два за весь год, а у нас через день нужно менять тактику. Мне, не специалисту, тяжело говорить, но, наверно, Станкович просто не умеет этого делать. Да и в клубе обстановка не совсем нормальная. Кто-то занимается закупкой футболистов, и, видимо, не по заявке тренера, но так не делается – тренер говорит, кто ему нужен. Когда я работал, это было так, а сейчас все стали разбираться в футболе: хочу того, хочу этого – деньги же есть, что задумываться.

Я говорю о том, что люди не задумываются, потому что результат такой. Первого тайма вообще не было в матче с «Краснодаром», в конце второго, когда в восьмером остался «Краснодар», появилась игра. Но это же смешно – играть десять минут.

– Может, тренер уже опустил руки?

– Может быть, и свыкся с этим движением, и рукой махнул. Инфоповод про приглашение в сборную не сработал – это же тоже маленькое цыганское кино. Это всякие агентские штуки.