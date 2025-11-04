Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Бывший директор «Спартака»: «Обстановка в клубе не совсем нормальная»

Бывший директор «Спартака»: «Обстановка в клубе не совсем нормальная»

Вчера, 13:06
6

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о ситуации в клубе.

– Что делать нынешнему «Спартаку»?

– Поиском ответа на этот вопрос заняты все нормальные люди. О том, что делать, говорил ещe Чернышевский. Нужно с головы начинать заниматься этим вопросом, смотреть, кто всех этих людей покупает, отдаeт за них 23 миллиона.

Тут не в тренере дело. Понятно, что Станкович на иголках сидит, и он не всe правильно делает – тактик из него совсем никудышный. Станкович не может вести подготовку к таким матчам из-за их количества. В его чемпионате таких матчей, к которым нужно готовиться, два за весь год, а у нас через день нужно менять тактику. Мне, не специалисту, тяжело говорить, но, наверно, Станкович просто не умеет этого делать. Да и в клубе обстановка не совсем нормальная. Кто-то занимается закупкой футболистов, и, видимо, не по заявке тренера, но так не делается – тренер говорит, кто ему нужен. Когда я работал, это было так, а сейчас все стали разбираться в футболе: хочу того, хочу этого – деньги же есть, что задумываться.

Я говорю о том, что люди не задумываются, потому что результат такой. Первого тайма вообще не было в матче с «Краснодаром», в конце второго, когда в восьмером остался «Краснодар», появилась игра. Но это же смешно – играть десять минут.

– Может, тренер уже опустил руки?

– Может быть, и свыкся с этим движением, и рукой махнул. Инфоповод про приглашение в сборную не сработал – это же тоже маленькое цыганское кино. Это всякие агентские штуки.

  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ после 14 туров.
  • Ранее сообщалось, что руководство клуба рассматривает на пост главного тренера Альберта Риеру.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1762251618
Не правильно, "пересядьте" - "не совсем нормальная" = "СОВСЕМ НЕ НОРМАЛЬНАЯ" !)...
Ответить
suchi-69
1762254746
А когда она в этом свинячьем филиале Кащенко была нормальная ?
Ответить
NewLife
1762262670
Как обычно, галиматья из этой букерской помойки.
Ответить
  • Читайте нас: 