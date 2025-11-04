«Локомотив» назвали клубом, который зависит от одного футболиста

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение «Локомотива» от «Зенита». Московская команда уступила в 14-м туре РПЛ со счетом 0:2.

«Все закономерно. «Локомотив» сбавил темп, прошлый матч с «Акроном» они тоже провели неуверенно. Надеяться на одного Батракова, который в общем-то может тянуть команду на себе, но ему очень тяжело одному это делать. Нужно помогать ему. Если Батракова кто-нибудь из соперников берет плотненько – все, команды нет практически. Так что «Локомотив» может улететь еще ниже. В целом, пятое-шестое место – это их место пока», – сказал Пономарев.