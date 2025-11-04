Дегтярев поздравил россиян с Днем народного единства

Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил с поздравлением в День народного единства. Он отмечается 4 ноября.

«Поздравляю всех с Днем народного единства. Этот праздник – символ сплоченности и ответственности каждого за страну.

Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что сила России в единстве народа, в умении действовать вместе ради общего результата. Командный дух, взаимная поддержка, взаимоуважение – это еще и важнейшие спортивные качества.

Пусть этот день напоминает, что победы рождаются только там, где есть общая цель и готовность идти вперед вместе», – сообщил Дегтярев.