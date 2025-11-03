Агент: «Зимой за Батраковым никто не придет»

Футбольный агент Теймураз Лепсая дал инсайд по будущему полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
Сообщалось, что 20-летний российский футболист заинтересовал «ПСЖ».
– Зимой за Батраковым никто не придет, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива»...
– «Атлетико»?
– Нет.
– Российского футболиста?
– Не могу больше ничего сказать. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста в эту позицию.
– Это испанский топ-клуб?
– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует [»Сельта» и «Бетис»].
- Батраков – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне хавбек забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.
Источник: «Это футбол, брат!»