Агент: «Зимой за Батраковым никто не придет»

Футбольный агент Теймураз Лепсая дал инсайд по будущему полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

Сообщалось, что 20-летний российский футболист заинтересовал «ПСЖ».

– Зимой за Батраковым никто не придет, но в конце ноября спортивный директор одного из испанских клубов приедет в Россию смотреть одного футболиста «Локомотива»...

– «Атлетико»?

– Нет.

– Российского футболиста?

– Не могу больше ничего сказать. Этот директор посетит матчи «Спартака», «Локомотива» и «Динамо». Есть три футболиста в эту позицию.

– Это испанский топ-клуб?

– Это клуб Ла Лиги. В Лиге Европы участвует [»Сельта» и «Бетис»].