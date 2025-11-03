Директор «Пари НН» честно ответил, не жалеет ли о назначении Шпилевского

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов спустя месяцы оценил назначение Алексея Шпилевского на пост главного тренера.

Белорус принял команду летом.

В последних 13 матчах у «Пари НН» 11 поражений.

Нижегородцы – на последнем месте РПЛ.

«Считаю ли я Шпилевского одним из лучших тренеров в РПЛ, несмотря на результаты? Одним из лучших назвать, конечно, нельзя, потому что пока не те результаты. Но потенциально – да. Я со многими тренерами работал, вижу в нем огромное желание расти и развиваться.

Понятно, что тяжело, когда такое давление – одно дело работать на Кипре, при всем уважении, другое – в РПЛ. Здесь уровень выше, безусловно. Когда мы приглашали Алексея, я об этом говорил, предупреждал. Если человек хочет расти, тренировать российские и европейские топ-клубы, нужно уметь с таким давлением бороться. Дай бог, чтобы у него все получилось, мы постараемся сделать его сильнее. Не пожалел ли я за все это время о приглашении Шпилевского? Нет», – сказал Удальцов.