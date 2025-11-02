Мостовой прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову

Бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Здесь нет ничего удивительного, тем более агенты подтвердили. Я в это верю. От Батракова теперь единственное, что надо, так это играть и забивать, что в целом он делает на протяжении последних двух сезонов. Сейчас за всеми футболистами следят, достаточно включить телевизор, не надо куда‑то лететь. Сейчас золотое время, чтобы выстрелить, тебя купят и всe.

Другое дело, что многие начнут сейчас говорить, что не время ехать, Алексей еще молодой. Но, ребята, скажу так: «Ехать надо и доказывать там, как мы делали в свое время», – считает Мостовой.