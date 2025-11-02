Введите ваш ник на сайте
Мостовой прокомментировал интерес «ПСЖ» к Батракову

Вчера, 15:32
3

Бывший игрок «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой высказался об интересе «ПСЖ» к полузащитнику «Локомотива» Алексею Батракову.

«Здесь нет ничего удивительного, тем более агенты подтвердили. Я в это верю. От Батракова теперь единственное, что надо, так это играть и забивать, что в целом он делает на протяжении последних двух сезонов. Сейчас за всеми футболистами следят, достаточно включить телевизор, не надо куда‑то лететь. Сейчас золотое время, чтобы выстрелить, тебя купят и всe.

Другое дело, что многие начнут сейчас говорить, что не время ехать, Алексей еще молодой. Но, ребята, скажу так: «Ехать надо и доказывать там, как мы делали в свое время», – считает Мостовой.

  • В «ПСЖ» в запасе сидит россиянин Матвей Сафонов.
  • Батраков – самый дорогой российский игрок (23 миллиона евро).
  • Алексей с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Мостовой Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1762089819
Саша,тогда было другое дело, совсем. Вы ехали зарабатывать. А щас зарабатывают тут
Ответить
Loko_Roma
1762099007
Леха только не в жабостан
Ответить
Foxitkuban
1762145231
Ну куда Мостовой без ностальгии
Ответить
