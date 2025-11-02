Болельщики «Зенита» обсмеяли Батракова из-за провала на «Газпром Арене»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не отметился результативными действиями в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

По этому поводу крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало шутливый пост.

«Уважаемые болельщики, важно!

Во время матча на стадионе «Газпром Арена» потерялся мальчик. Откликается на имя Алексей.

Любую информацию о его местонахождении можно передать в ближайшее отделение РЖД», – написали фанаты «Зенита».