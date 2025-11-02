Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Болельщики «Зенита» обсмеяли Батракова из-за провала на «Газпром Арене»

Болельщики «Зенита» обсмеяли Батракова из-за провала на «Газпром Арене»

Вчера, 09:54
11

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не отметился результативными действиями в матче 14-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

По этому поводу крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало шутливый пост.

«Уважаемые болельщики, важно!

Во время матча на стадионе «Газпром Арена» потерялся мальчик. Откликается на имя Алексей.

Любую информацию о его местонахождении можно передать в ближайшее отделение РЖД», – написали фанаты «Зенита».

  • Батраков – самый дорогой игрок России (23 миллиона евро).
  • «Локо» проиграл впервые в сезоне РПЛ.
  • Команда покинула топ-3.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Комментарии (11)
Литейный 4 (returned)
1762067277
Что то я этого белобрысого шкета не наблюдал. Была какая то потерянная белая панама. Гыгыгы
Ответить
Галина Бронемясова
1762067336
мля, как же вы задрали писать "болельщики зенита", когда даже дебилу известно, что кафешку ведёт алексей новик, и это чисто его мнение. но вы преподносите его слова за всех вообще. просто дауны. пиште, что в кафешке появился такой-то пост - но не выдавайте жёлтые заголовки, типа болельщики зенита так решили. это один болельщик зенита. ОДИН, млять.
Ответить
Интерес
1762067506
На сей раз неплохо съязвили.Действительно-"потерялся",съели вместе с бутсами.Ну ладно,когда неэффективные подачи, но сколько проигранных единоборств и просто невынужденных ошибок в передачах. Но главное, если не видеть,что происходит на поле, можно ложно представить было,что "Локо" переигрывает соперника с разгромным счётом, насколько он был невозмутим, деловит и уверен в себе.Это уже начало самоуверенности.
Ответить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1762070536
ФКГазпромФламенго выиграл, это да, но в старте в поле был только один бесчемоданный воспитанник российского футбола, все остальные чемоданные леги, у Локо юольше бесчемоданных россиян, число легов надо ограничивать например
Ответить
saf05
1762072229
ЗПРФ
Ответить
andr45
1762079771
Зато Жерсон и Энрике вместе с Энрике вошли в четверку худших игроков «Zénite» в матче с «Локомотивом») Одно слово - КОРОЛИ!)) (голые)
Ответить
Oldtrafford83
1762150734
Типичные терпилы Зенита!!! ЗПРФ!!!
Ответить
