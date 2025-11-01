«Ужас без конца продолжается»: Боярский – о «Динамо» при Карпине

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский поделился впечатлениями от матча 14-го тура РПЛ против «Рубина» (0:0).

Более получаса «Динамо» провело в большинстве.

Москвичи занимают 8-е место в РПЛ.

Команда без трофеев с 1995 года.

«Ужас без конца продолжается. Никакого прогресса в игре Карпина не видно. Постоянные поиски состава, изменения, никакой стабильности ни в одной позиции.

А навесы за ворота Касереса, Сергеева, Бителло на последнем штрафном – за гранью. Ну куда ж вы лупите-то…

Курбана Расулова – с первым сухарeм. Пора вокруг него строить команду.

И да. Нет Осипенко, нет Зайнутдинова – нет пропущенных мячей. Совпадение? Не думаю.

Помните, как все крутили пальцем у виска Бубнову, который отправил «Динамо» на седьмое место. А за него еще придется побороться…» – написал Боярский.