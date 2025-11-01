Экс-гендиректор «Спартака» сказал, когда клубу нужно принимать решение по Станковичу

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что главный тренер команды Деян Станкович должен доработать до зимней паузы.

«Решение за руководством клуба. Оно возникло не сейчас – слухи были давно. Но моe мнение: Станковича надо оставить до зимы, а потом принимать решение. Осталось не так много, есть возможность исправить положение. А что-то менять, опять адаптироваться к тренеру…

Если уже нашли замену Деяну, то надо менять зимой. Будет возможность провести полноценные сборы. Слышал про Гарсию из Испании. В «Спартаке» должны работать топ-тренеры. Хотя чемпионат мы выиграли не с топом, так что решение за руководством», – сказал Шавло.