Смородская пояснила «Динамо», как поступить с Карпиным

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская призвала «Динамо» не увольнять главного тренера Валерия Карпина.

«Со временем Карпин сделает из «Динамо» претендента на титул, ему нужно время на то, чтобы построить команду. Прошло уже достаточно? Ситуацию осложнило большое количество травм у ключевых игроков.

Возможная отставка Карпина ни к чему хорошему не приведет. Она неуместна. Бело-голубые не выиграют от этого решения», – сказала Смородская.