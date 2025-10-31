Станковича назвали «хитрожопым»: «Хотя сейчас все такие»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

«Для Станковича матч в Краснодаре – судьбоносный. Думаю, там решится всe. Дальше его выходки, дисквалификации, положение команды терпеть никто не будет.

«Спартак» всe время лихорадит. Конечно, ничейный исход будет успешным. Тогда его оставят, сам он не уйдeт. Он – хитрожопый. У него же контракт, и зачем терять деньги? Будет ждать увольнения и зарплату по соглашению. Хотя сейчас все такие.

Но в Краснодаре не будет ничего интересного. У «Спартака» оборона горит вся целиком. «Быки» их будь здоров «причешут», трeшку забьют и всe. Москвичи не смогут навязать им борьбу», – заявил Пономарeв.