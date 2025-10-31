Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, дебютировал за юниорскую сборную Португалии U16.
В матче со сверстниками из Турции на Кубке Федераций в Анталье он вышел на замену на 90-й минуте. Португалия к тому моменту вела 2:0, до конца игры счет не изменился.
В субботу команда сыграет с Уэльсом, а во вторник с Англией.
- Криштиану Джуниор, которого также называют Криштианинью, ранее в этом году играл за сборную Португалии U15. В 4 товарищеских матчах за нее он забил 2 гола.
- 15-летний Криштиану Джуниор тренируется в академии саудовского «Аль-Насра».
Источник: Mundo Deportivo