Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16

Сегодня, 10:02
3

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, дебютировал за юниорскую сборную Португалии U16.

В матче со сверстниками из Турции на Кубке Федераций в Анталье он вышел на замену на 90-й минуте. Португалия к тому моменту вела 2:0, до конца игры счет не изменился.

В субботу команда сыграет с Уэльсом, а во вторник с Англией.

  • Криштиану Джуниор, которого также называют Криштианинью, ранее в этом году играл за сборную Португалии U15. В 4 товарищеских матчах за нее он забил 2 гола.
  • 15-летний Криштиану Джуниор тренируется в академии саудовского «Аль-Насра».

Источник: Mundo Deportivo
Товарищеские матчи. Сборные Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
odessakmv
1761900225
тот случай, когда было бы неплохо, когда "яблоко от яблони недалеко падает"
Ответить
k611
1761906482
Сложно ему будет. Всегда будет в тени отца. Постоянно будут сравнивать.
Ответить
Безлимит
1761908218
Есть такое выражение--На детях гениев природа отдыхает.Ну типа дети выдающихся людей не смогут достичь достижений своих отцов..Ну посмотрим.Он ведь только начинает.
Ответить
