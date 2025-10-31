Сын Роналду дебютировал за сборную Португалии U16

Криштиану Джуниор, сын пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду, дебютировал за юниорскую сборную Португалии U16.

В матче со сверстниками из Турции на Кубке Федераций в Анталье он вышел на замену на 90-й минуте. Португалия к тому моменту вела 2:0, до конца игры счет не изменился.

В субботу команда сыграет с Уэльсом, а во вторник с Англией.