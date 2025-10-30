Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, за работой какого российского тренера в «Спартаке» хотел бы понаблюдать.

«Мне, честно могу сказать, было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов.

Потому что это, наверное, на сегодняшний день тот человек, который психологически мегаустойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и всe остальное.

Мне было бы очень интересно на это посмотреть, я только за», – сказал Мамаев.