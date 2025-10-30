Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос, за работой какого российского тренера в «Спартаке» хотел бы понаблюдать.
«Мне, честно могу сказать, было бы очень интересно, если бы действительно «Спартак» возглавил Черчесов.
Потому что это, наверное, на сегодняшний день тот человек, который психологически мегаустойчив с точки зрения давления общественности, который может команду взять в кулак независимо от статуса легионеров, российских футболистов, который весь удар этот будет держать на себе и клуб в целом – менеджмент и всe остальное.
Мне было бы очень интересно на это посмотреть, я только за», – сказал Мамаев.
- Сейчас Черчесов возглавляет «Ахмат». Он ранее тренировал «Спартак» в 2007–2008 годах.
- С июня 2024 года главным тренером красно-белых стал Деян Станкович.
- Команда занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров.
Источник: страница BetBoom в соцсети VK