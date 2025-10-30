Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»

Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»

Сегодня, 17:13
1

Журналист Илья Казаков высказался о возможном возвращении тренера Марцела Лички в РПЛ.

«Началась игра «Верните Личку!» Марцел – Человек с большой буквы. Открытый, веселый, позитивный. Сейчас вспоминают его прекрасный «Оренбург» и его веселое «Динамо». Проецируя те команды на сегодняшние клубы и их проблемы. Все так, если бы память не была короткой.

«Оренбург» Лички – это команда, наполненная топ-игроками по меркам РПЛ: Воробьев, Мансилья, Вера, Марин. Сегодняшний «Оренбург» тому составу может только позавидовать. «Динамо» Лички – это песня. Но песня не про результат. Команды-середняки, команды, ставящие задачу роста, команды, где веселая бесшабашность в приоритете – там Личка будет любим и прекрасен.

Но «Спартаку» вроде как нужен тренер для чемпионства. «Динамо» – судя по озвученным летом задачам – тоже. Скучаем ли мы по нему? Скажу так, мы его полюбили. Представляю ли я Личку в «Спартаке»? Не очень. Особенно при Кахигао. Представляю ли я Личку в «Динамо»? Тоже нет. Столько вложено ресурсов в Карпина, что весь сезон, думаю, вопрос о замене тренера будет риторическим.

В «Крыльях», если Адиев решит уйти или если губернатор, как гарант работы Адиева до конца сезона, перейдет на другую работу – представляю. Но тоска по Личке это, скорее, грусть по тем временам, когда «Динамо» могло стать чемпионом в последнем туре», – написал Казаков.

  • Ранее A Spor сообщил, что Личка отправлен в отставку с поста главного тренера «Карагюмрюка». Официально турецкий клуб этого не подтверждал.
  • Личка руководил в РПЛ «Динамо» и «Оренбургом».
  • «Спартак» сейчас занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров. «Динамо» идет 8-м с 16 баллами.

Еще по теме:
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака» 1
Кирьяков – о руководстве «Спартака»: «Пусть смешат народ дальше…» 27
Червиченко оценил вариант с назначением Лички в «Спартак»
Источник: телеграм-канал «Футбольные люди - Илья Казаков»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Крылья Советов Личка Марцел
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1761835107
А Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака» БОМБАРДИР 30.10.25
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
14
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 