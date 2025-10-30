Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»

Журналист Илья Казаков высказался о возможном возвращении тренера Марцела Лички в РПЛ.

«Началась игра «Верните Личку!» Марцел – Человек с большой буквы. Открытый, веселый, позитивный. Сейчас вспоминают его прекрасный «Оренбург» и его веселое «Динамо». Проецируя те команды на сегодняшние клубы и их проблемы. Все так, если бы память не была короткой.

«Оренбург» Лички – это команда, наполненная топ-игроками по меркам РПЛ: Воробьев, Мансилья, Вера, Марин. Сегодняшний «Оренбург» тому составу может только позавидовать. «Динамо» Лички – это песня. Но песня не про результат. Команды-середняки, команды, ставящие задачу роста, команды, где веселая бесшабашность в приоритете – там Личка будет любим и прекрасен.

Но «Спартаку» вроде как нужен тренер для чемпионства. «Динамо» – судя по озвученным летом задачам – тоже. Скучаем ли мы по нему? Скажу так, мы его полюбили. Представляю ли я Личку в «Спартаке»? Не очень. Особенно при Кахигао. Представляю ли я Личку в «Динамо»? Тоже нет. Столько вложено ресурсов в Карпина, что весь сезон, думаю, вопрос о замене тренера будет риторическим.

В «Крыльях», если Адиев решит уйти или если губернатор, как гарант работы Адиева до конца сезона, перейдет на другую работу – представляю. Но тоска по Личке это, скорее, грусть по тем временам, когда «Динамо» могло стать чемпионом в последнем туре», – написал Казаков.