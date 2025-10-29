Григорян назвал тренера РПЛ «редбуловским ребенком»

Александр Григорян высказался о методах работы главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.
- Нижегородцы набрали 7 очков в 13 турах РПЛ и занимают последнее место в лиге.
«У Шпилевского все по лекалам. Он – редбуловский ребенок. Футбол рассматривается только с точки зрения интенсивности – быстро, быстрее, еще быстрее.
Нет гибкости и когда что-то идет не так, нет варианта другого, чтобы исправить ситуацию.
Что касается прессинга, надо отдать должное, Шпилевский – качественный тренер. Но еще несколько щелчков по носу нужно.
Высокомерие, шелуху всю эту снять и только потом этот тренер сможет давать результат», – заявил Григорян.
Источник: «О, Родной Футбол!»