Григорян назвал тренера РПЛ «редбуловским ребенком»

Александр Григорян высказался о методах работы главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

Нижегородцы набрали 7 очков в 13 турах РПЛ и занимают последнее место в лиге.

«У Шпилевского все по лекалам. Он – редбуловский ребенок. Футбол рассматривается только с точки зрения интенсивности – быстро, быстрее, еще быстрее.

Нет гибкости и когда что-то идет не так, нет варианта другого, чтобы исправить ситуацию.

Что касается прессинга, надо отдать должное, Шпилевский – качественный тренер. Но еще несколько щелчков по носу нужно.

Высокомерие, шелуху всю эту снять и только потом этот тренер сможет давать результат», – заявил Григорян.