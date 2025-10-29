Игроки «Реала» недовольны Алонсо: подробности

Некоторые футболиста «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо.

Игроки недовольны теми изменениями, что совершил испанский специалист после своего назначения в мадридский клуб. Они считают, что у них мало свободы для демонстрации своих лучших качеств на поле.

По мнению футболистов «Реала», Алонсо придерживается чересчур строго и требовательного подхода.