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Игроки «Реала» недовольны Алонсо: подробности

29 октября 2025, 12:47
10

Некоторые футболиста «Реала» недовольны работой главного тренера Хаби Алонсо.

Игроки недовольны теми изменениями, что совершил испанский специалист после своего назначения в мадридский клуб. Они считают, что у них мало свободы для демонстрации своих лучших качеств на поле.

По мнению футболистов «Реала», Алонсо придерживается чересчур строго и требовательного подхода.

  • Алонсо возглавил «Реал» этим летом, сменив Карло Анчелотти.
  • Мадридская команда лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на 5 очков.

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Источник: The Athletic
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1761732003
То же самое сейчас происходит в Динамо по отношению к Карпину. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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FFR
1761733551
Это ерунда, главное результат. Если твои лучшие качества приносит пользу команде, то пожалуйста, демонстрируйте.
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k611
1761739875
На то он и главный тренер. Не будут же школьники управлять директором школы...
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odoon
1761797794
Винисиус уже плакал на эту тему?
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