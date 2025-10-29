Пиняев назвал клуб, в котором готов провести всю карьеру

Сергей Пиняев рассказал о своих планах на будущее. Он признался, что будет рад провести оставшуюся карьеру в «Локомотиве»

– Если я всю жизнь проиграю в «Локомотиве», на 100% буду счастлив и буду считать свою карьеру успешной. Но если так сложится, что у меня появится хорошее предложение, пойму, что я интересен клубу и смогу себя там показать, тоже это стану с удовольствием рассматривать и буду рад, если у меня получится в европейской команде.

– В какой чемпионат бы хотелось поехать?

– Мне кажется, в Англию тяжело ехать из-за того, что там правда роботы, там другой уровень нагрузки, объективно тяжелее там играть. Наверное, из тех, что есть – это Испания, понятно, более доступна моим качествам.

– А клуб?

– Ну клубы каждые там два−три года плюс−минус меняются, что будет через 5−10 лет – никто не знает.

– Испанский начал учить?

– Испанский чуть-чуть, я одно время начинал учить, потом приостановил.