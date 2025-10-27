Осинькин прокомментировал победу «Сочи» над «Ахматом»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин подвел итоги выигранного матча 13-го тура РПЛ против «Ахмата».

Грозненцы потерпели домашнее поражение со счетом 2:4.

Сочинцы покинули зону прямого вылета из Премьер-лиги.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Мы радуемся, очень довольны. Но я уже готовлюсь к следующему матчу.

– Насколько игра сложной в эмоциональном плане была?

– Качели были даже при счете, когда мы вели в три мяча. Давление чувствовали на протяжении всей игры.

Атакующие действия у нас получались. Конечно, понимаю, что реализация была высокой. Но главное, что мы создавали моменты, держали борьбу.

План на игру точно сработал. Есть динамика, в каком направлении мы движемся. Так что небольшое удовлетворение проявляется. Не есть, но проявляется.

– Это лучшая игра вашей команды в сезоне?

– Во‑первых, да. Во‑вторых, была игра с ЦСКА, где четыре раз ВАР был против нас.