Гурцкая раскрыл, почему Альбу уволят из «Ростова»

Сегодня, 22:48

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, что «Ростов» сменит главного тренера во время зимней паузы.

– В скором времени в «Ростове» произойдет полная смена руководства. Альба тоже понимает, что он дорабатывает до конца года.

– Журналист Сергей Егоров считает, что вы будете лоббировать в «Ростов» Александра Кержакова.

– Я могу трудоустроить кого-то в «Ростов»? Информационно я буду лоббировать, чтобы Александра приняли туда. Я не хочу терять его как спикера, но хочу вернуть как тренера.

– При здоровом Альбе?

– Если будет принято решение сменить тренера.

– Альба уйдет вместе с нынешним руководством?

– Это прогноз. Когда Саввиди примет команду, Альба уйдет.

– Пресс-служба Саввиди отрицает его заход в клуб.

– Пресс-служба Саввиди очень аккуратно относится к таким решениям. Я думаю, что с вероятностью 90% Саввиди будет руководить командой. Он будет хозяином клуба в ближайшее время. Вряд ли у него такое же мнение, как у предыдущего руководства – оставить Альбу на работе.

– Но мы же сами видим, что при Альбе «Ростов» хорош.

– Я не знаю, чего хочет Иван Саввиди, но, думаю, он принципиально избавится от всех, кто был от прошлого руководства.

Еще по теме:
Гурцкая – о поражении «Динамо» от «Зенита»: «Карпин надевает всем розовые очки» 1
Два клуба готовы выкупить Пруцева у «Спартака» 9
Гурцкая упрекнул «Локомотив» из-за Баринова 3
Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Ростов Кержаков Александр Альба Джонатан Гурцкая Тимур
