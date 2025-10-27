Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»

Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев нет подходит для команды, которая борется за чемпионство.
«Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр.
Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те – мастеровитее», – сказал Орлов.
- В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»