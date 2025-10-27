Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»

Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»

Сегодня, 14:50
3

Геннадий Орлов считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев нет подходит для команды, которая борется за чемпионство.

«Александр все-таки не нападающий для команды, которая претендует на чемпионство. Не хватает ему нужных качеств. Не техничен, не быстр.

Да, у него есть свои козыри. Но не для борьбы за золотые медали. Он слабее конкурентов, те – мастеровитее», – сказал Орлов.

  • В этом сезоне Соболев забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Он перешел в «Зенит» летом 2024 года. После этого петербуржцы не стали чемпионами впервые за 7 лет.

Еще по теме:
Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо» 2
Орлов назвал тренера клуба РПЛ «авантюристом»: «Где он показал себя, что выиграл?»
Орлов оценил вратарскую рокировку в «Зените» 1
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Соболев Александр Орлов Геннадий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1761568477
В Спартаке он играл неплохо почему сейчас так может ему дают мало времени или он успокоился что всё теперь можно и в игры поиграть и на лавке посидеть типа всего добился короче лень впереди его мыслей.Он повторяет судьбу Бухарова ему надо менять команду или отношение к футболу короче усердие и труд всё перетрут
Ответить
Давид59
1761568672
Заголовок отредактируйте, плиз. В слове "походит" буквы не хватает
Ответить
...уефан
1761568862
...у деда обувки полон чулан, от лаптей и ботфорт до шиповок с валенками, переобувайся, не ленись, особенно если из памяти в вместе с кешем нужные файлы, каждые сутки, уже слабая оперативка вычищает...
Ответить
Главные новости
Карпина назвали «хреновым» тренером: «Думаю, ему по силам вывести «Динамо» в ФНЛ»
15:51
ВидеоОрлов: «Как можно было засчитать гол «Динамо» в ворота «Зенита»?!»
15:43
2
«Ювентус» объявил об увольнении главного тренера
15:05
6
Орлов назвал игрока, который не походит «Зениту»: «Не хватает ему нужных качеств»
14:50
3
Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи
14:35
1
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
6
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
8
Видео«Палево, епта»: Аршавин высмеял Захаряна за неоригинальную сумку
13:35
5
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
14
Винисиус заявил об уходе из «Реала»
12:46
8
Все новости
Все новости
Кафанов рассказал о выборе вратарей сборной России на матчи с Перу и Чили
16:16
Умер 56-летний диктор ЦСКА Игорь Плешаков
15:17
Расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
14:02
6
ФотоДзюба – о прическе Батракова: «В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя»
13:47
8
Динамовец Рубенс заявил, что судья свистел в пользу «Зенита»: «Ощущение, что у соперника было 12 игроков»
13:17
13
Орлов прокомментировал волевую победу «Зенита» над «Динамо»
13:02
2
Реакция Рабинера на попытку похищения Мостового
12:36
2
Назван сильнейший игрок в истории России
12:24
2
Бителло ответил, что надо сделать «Динамо» для побед
11:55
1
Названа причина, почему похитители выбрали именно Мостового
11:43
4
Появилось объяснение знаменитой ошибки Филимонова в матче с Украиной
11:37
1
70-летний Гусев ответил, увидит ли он еще одно чемпионство «Динамо»
11:26
9
Похитители Мостового раскрыли цель преступления
11:10
7
Мостовой прокомментировал попытку похищения
10:59
4
«Матч ТВ» покажет 3 игры 14-го тура РПЛ
10:53
1
Болельщики «Зенита» выложили шутливый пост на тему сорвавшегося похищения Мостового
10:42
2
Угальде конкретно ответил, покинет ли «Спартак» зимой
10:36
4
Ловчев определил лучшего легионера РПЛ
10:25
Похитителями Мостового оказались студенты, которыми управлял «Сатанист»
10:12
13
ВидеоОпубликованы кадры неудавшегося похищения Мостового
09:44
10
Гусев определил сильнейшего тренера в истории России
09:33
Казаков похвалил Мостового за срыв своего похищения
09:14
3
Названа главная проблема «Динамо» при Карпине
09:08
2
Мостового едва не похитили неизвестные – он смог отбиться
08:45
10
Слишкович ответил на слова Талалаева: «Ты унижаешь своих коллег»
00:18
3
Назван наиболее стабильный клуб в РПЛ
Вчера, 23:55
3
Сперцян прокомментировал победу «Краснодара» над «Рубином»
Вчера, 23:40
Семак объяснил, почему Соболев остался в запасе с «Динамо»
Вчера, 23:26
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 