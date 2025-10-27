Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи

Карпин объяснил выбор состава сборной России на ноябрьские матчи

Сегодня, 14:35
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный состав национальной команды на игры в ноябре.

  • 12 ноября Россия примет Перу, 15 ноября – Чили.
  • Товарищеские матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Сочи соответственно.
  • В сборную вызвали 39 футболистов.

«Нам предстоят матчи с сильными соперниками – сборными Перу и Чили. К подготовке отнесeмся максимально серьeзно, особенно с учeтом того, что оба матча будут домашними для сборной России. Поэтому каких-либо экспериментов при формировании расширенного списка ожидать не стоило.

В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

При этом учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки – времени и возможностей для «плавного погружения» в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с нашими требованиями и подходом к работе.

«Для галочки» в расширенный список никого не включали – каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Всe будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», – сказал Карпин.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Динамо Россия Чили Перу Карпин Валерий
Cleaner
1761565627
Валера, объясни лучше ДЕВЯТОЕ место твоего Динамо в РПЛ. Про сборную нам сейчас не интересно!
Ответить
  • Читайте нас: 