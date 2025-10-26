Тедеев – об эпизоде в концовке с «Локо»: «Категорически нельзя было так поступать»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев остался недоволен судейским решением в концовке матча с «Локомотивом».

«Акрон» и «Локо» сыграли вничью со счетом 1:1 в 13-м туре РПЛ.

Игру обслуживал главный арбитр Антон Фролов.

– Нам надо двигаться дальше, работать над собой. Парни, которые сегодня судили… Хорошие пацаны, видно, что‑то знают в этом деле, безусловно. Но такую атаку встречную останавливать, которая была у нас… Мы выбегали три в два, причем оба соперника были на нашей половине поля. Нельзя в такой ситуации останавливать игру никоим образом. Это самый ключевой моменты игры был, на мой взгляд. Категорически нельзя было так поступать. Поставь их (судей) самих играть в футбол и дай пару таких эпизодов, они сами судью уничтожат в такой ситуации (улыбается).

– Это связано с моментом у Беншимола в концовке?

– Конечно. Карточку можно потом показать. Отложи этот момент и дай эту карточку. Мне от этой карточки что? Моим футболистам? Нам надо гол забивать. Футбол состоит из атак. Ты останавливаешь атаку и портишь характер игрыю