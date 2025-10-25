«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Получать удовольствие от такой игры я не могу. Прогресса игроков и команды не вижу.

Уверенность, что тренера надо менять немедленно во мне крепнет изо дня в день», – написал Алланазаров.