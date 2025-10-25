Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»

«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»

Сегодня, 17:19
6

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).

«Получать удовольствие от такой игры я не могу. Прогресса игроков и команды не вижу.

Уверенность, что тренера надо менять немедленно во мне крепнет изо дня в день», – написал Алланазаров.

  • «Спартак» остался на 6-м месте.
  • Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).

Еще по теме:
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом» 1
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом» 2
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое» 2
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1761402094
плавит серба команда
Ответить
FWSPM
1761402251
со станковичем давно все понятно. вот с заменой пока не очень
Ответить
рылы
1761403732
календарь ваш до зимы видели? там краснодар, цска, динама, ахмет, балтика. только псих сейчас пойдёт в спартаг. никто не хочет проиграть 5 матчей подряд. ну, где-то, может, конечно, зацепятся за очки кукуяновцы, мы их методы знаем - но в основном будет жёсткий слив, и хер вы с этим, хрюканы, поспорите. давайте по фактам. выезд в краснодар - ну тут всё понятно. выезд в ахмет - черчесов дома обыграл зенит. о чём-то говорит. спартаг-цска. у вас нету кисляков, которые сделают результат. выезд в балтику. в ту самую балтику, которая трёшку на открывашке недавно положила. спартаг-динама. ну вот тут валера может облажаться. ну и кукуян поможет. хотя там теперь есть тюкавин. хз.
Ответить
andr45
1761404296
Интересно, как оценит Карпина после игры с «Zénite»?) Тоже посоветует уволить Карпина?) Или он посчитает, что Карпину надо как следует познакомиться с игроками, понять их возможности? Напомню, что после 12 туров «Динамо» набрало на 10 (ДЕСЯТЬ) очков меньше, чем за аналогичный период при Сличке)
Ответить
vick-north-west
1761404325
е**ть Станковича, е**ть! Пусть отрабатывает контракт по полной.
Ответить
Главные новости
АПЛ. Экс-зенитовец помог «Сандерленду» победить «Челси» в Лондоне (2:1)
18:57
1
Угальде объяснил, почему у «Спартака» было мало моментов против «Оренбурга»
18:08
5
Реакция тренера «Оренбурга» на поражение от «Спартака»
17:49
Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»
17:33
3
Мостовой прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Оренбургом»
16:57
9
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
10
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
9
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
89
Россия готова принять Евро-2032
15:11
11
«Спартак» в 1-м тайме не смог забить команде из зоны стыков
14:45
6
Все новости
Все новости
СпецпроектКто играл с Семаком и Кержаковым? Назовите игрока, пройдя наш новый тест!
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
18:25
РПЛ. «Ростов» и «Динамо Мх» обменялись голами (1:1)
18:24
5
«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»
17:19
6
Реакция Радимова на сложную победу «Спартака» над «Оренбургом»
17:05
4
Станкович – после победы над «Оренбургом»: «Оставьте меня в покое»
16:44
10
Директору «Спартака» не понравилась игра с «Оренбургом»
16:36
3
Реакция болельщиков «Спартака» на трудную победу над «Оренбургом»
16:15
9
РПЛ. «Спартак» с трудом обыграл «Оренбург» (1:0) из зоны стыков
15:59
89
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
15:59
Солари ответил, когда «Спартак» окажется в топ-3 РПЛ
15:41
1
«Феноменально плохо»: Генич – о «Спартаке» в матче с «Оренбургом»
15:25
1
Россия готова принять Евро-2032
15:11
11
«Спартак» в 1-м тайме не смог забить команде из зоны стыков
14:45
6
ФотоМатч «Спартак» – «Оренбург» начался с минуты молчания
14:15
3
Вердикт ЭСК по удалению спартаковца Джику в матче с «Ростовом»
13:51
12
Солари объяснил, почему боялся переходить в «Спартак»
13:31
3
«Сыграем в Москве»: Лещук – о возможном матче с США
13:01
У «Лукойла» есть вариант, как спасти «Спартак» от проблем на фоне санкций
12:51
12
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 25 октября
12:50
5
Где смотреть матч «Краснодар» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
11:54
Мамаев получает тренерскую лицензию: «Хочу на стажировку к Карпину»
11:51
2
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
11:51
Где смотреть матч «Пари НН» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
11:49
Где смотреть матч «Акрон» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 26 октября 2025
11:46
Солари пожаловался, что судьи не помогают «Спартаку»
11:45
4
Карпина уличили в том, что он слабее Лички
11:08
11
Спартаковец Литвинов четко прояснил, возможен ли его трансфер в «Зенит»
10:58
20
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 