«Спартаку» посоветовали уволить Станковича после победы над «Оренбургом»

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров поделился впечатлениями от матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:0).
«Получать удовольствие от такой игры я не могу. Прогресса игроков и команды не вижу.
Уверенность, что тренера надо менять немедленно во мне крепнет изо дня в день», – написал Алланазаров.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова