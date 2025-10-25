Стали известны стартовые составы на матч 13 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Оренбург». Игра состоится 25 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Рябчук, Ву, Литвинов, Денисов, Умяров, Жедсон, Барко, Маркиньос, Солари, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулев, Муфи, Чичинадзе, Оганесян. Рыбчинский, Квеквескири, Болотов, Томпсон, Алешандре.
Главный тренер: Ильдар Ахметзянов
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»