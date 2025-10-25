Солари пожаловался, что судьи не помогают «Спартаку»

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича.

– Эмоции Станковича не вредят команде?

– Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведeт. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем.