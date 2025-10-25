Солари пожаловался, что судьи не помогают «Спартаку»

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича.
– Эмоции Станковича не вредят команде?
– Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведeт. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем.
- В сентябре-октябре Станкович отбывал месячную дисквалификацию за свое поведение.
- Москвичи идут на 6-м месте РПЛ.
- В 14:00 мск начнется матч 13-го тура «Спартак» – «Оренбург».
Источник: «Чемпионат»