Солари пожаловался, что судьи не помогают «Спартаку»

Сегодня, 11:45
2

Футболист «Спартака» Пабло Солари высказался о поведении главного тренера Деяна Станковича.

– Эмоции Станковича не вредят команде?

– Нет-нет. Он показывает себе таким, какой он есть. Не хочу нападать на судей, но они тоже не особо помогают. Мне кажется, именно поэтому тренер себя так ведeт. Да, Станкович эмоциональный, и мы это знаем.

  • В сентябре-октябре Станкович отбывал месячную дисквалификацию за свое поведение.
  • Москвичи идут на 6-м месте РПЛ.
  • В 14:00 мск начнется матч 13-го тура «Спартак»«Оренбург».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Солари Пабло
Комментарии (2)
Cleaner
1761387065
Солари, судьи никому так не помогают, КАК СПАРТАКУ!!!
Ответить
Айболид
1761389102
"Интурист" спалил контору ) Особо - не особо ,но помогают значит .
Ответить
