Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров

Роман Павлюченко считает, что не ужесточение лимита на легионеров должно быть приоритетом для министерства спорта России.

Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Смысл учебного процесса в том, что он должен иметь особый, индивидуальный подход к юному футболисту. Знаю это по себе. Потому что это даeт возможность лучше понять не только физические возможности воспитанников, но и почувствовать их психологическое состояние.

Именно в таком возрасте нужно закладывать в игроке уверенность в себе, способность держать удар. Я бы сказал, что это стержень футбольной профессии. Этого и не хватает сейчас в детско-юношеском футболе.

В первую очередь это касается бедных ДЮСШ, где непонятно, чем вообще занимаются тренеры. Правильно не так давно сказал Дмитрий Аленичев, что сейчас хороших футболистов готовят только в клубных школах и академиях. Там есть хорошие условия, потому что есть финансирование. Чего не скажешь о школах на балансе министерства спорта.

Министр спорта у нас хочет ужесточить лимит на легионеров. Но я бы начал с помощи ДЮСШ. Если там создать хорошие условия, то мы сможем вырастить отличное поколение игроков для российских клубов и сборной России. Не хуже, чем в Европе», – сказал Павлюченко.