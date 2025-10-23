Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров

Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров

Вчера, 23:23
1

Роман Павлюченко считает, что не ужесточение лимита на легионеров должно быть приоритетом для министерства спорта России.

  • Сейчас в заявке клуба РПЛ могут находиться не более 13 иностранцев, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Смысл учебного процесса в том, что он должен иметь особый, индивидуальный подход к юному футболисту. Знаю это по себе. Потому что это даeт возможность лучше понять не только физические возможности воспитанников, но и почувствовать их психологическое состояние.

Именно в таком возрасте нужно закладывать в игроке уверенность в себе, способность держать удар. Я бы сказал, что это стержень футбольной профессии. Этого и не хватает сейчас в детско-юношеском футболе.

В первую очередь это касается бедных ДЮСШ, где непонятно, чем вообще занимаются тренеры. Правильно не так давно сказал Дмитрий Аленичев, что сейчас хороших футболистов готовят только в клубных школах и академиях. Там есть хорошие условия, потому что есть финансирование. Чего не скажешь о школах на балансе министерства спорта.

Министр спорта у нас хочет ужесточить лимит на легионеров. Но я бы начал с помощи ДЮСШ. Если там создать хорошие условия, то мы сможем вырастить отличное поколение игроков для российских клубов и сборной России. Не хуже, чем в Европе», – сказал Павлюченко.

Еще по теме:
Павлюченко проанализировал нашумевший гол Воробьева 6
Павлюченко назвал 2 школьных предмета, по которым у него были «пятерки» 1
Павлюченко: «Спартак» любят в любом городе, а «Зенит» – только в Питере» 20
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман Дегтярев Михаил
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoevStas1
1761253520
Правильно,надо поднимать Дюшс
Ответить
Главные новости
Талалаев: «Я бы на месте судьи и 4-й гол отменил для красоты»
Вчера, 23:47
1
Павлюченко дал совет министру спорта России насчет лимита на легионеров
Вчера, 23:23
1
Кубок России. «Локомотив» удержал победу над «Балтикой» (2:1), у команды Талалаева 3 отмененных гола
Вчера, 23:01
9
Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» со счетом 7:2
Вчера, 22:33
2
Лещук – о «Зените»: «Пусть боятся, что к ним едет «Динамо»
Вчера, 22:22
4
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
8
Реакция Бекхэма на продление контракта Месси с «Интером Майами»
Вчера, 21:37
1
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»
Вчера, 21:29
3
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала»
Вчера, 21:09
2
Только одна команда ни разу не выиграла в основное время в Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 20:55
Все новости
Все новости
Аршавин – о российских футболистах: «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти»
Вчера, 22:10
8
В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»
Вчера, 21:29
3
Аршавин назвал самого переоцененного футболиста в истории «Реала»
Вчера, 21:09
2
Аршавин ответил, в чем он превосходил Роналду
Вчера, 19:57
27
«Спартак» наказали за оскорбления судьи Кукуяна на «Лукойл Арене»
Вчера, 19:00
12
Рахимов высказался о форме Кузяева
Вчера, 18:35
1
Лещук ответил на критику Быстрова
Вчера, 18:18
1
В «Крыльях» отреагировали на новость об ультиматуме Адиеву
Вчера, 17:56
Червиченко предположил, как американские санкции отразятся на «Спартаке»
Вчера, 17:39
4
Пономарев прокомментировал смерть Шустикова
Вчера, 17:31
Семин назвал лучших тренеров РПЛ прямо сейчас
Вчера, 17:05
4
Губерниев высмеял «Спартак» на фоне американских санкций против «Лукойла»
Вчера, 16:47
13
Министр спорта России отреагировал на смерть легенды «Торпедо»
Вчера, 16:29
1
«Крылья Советов» поставили ультиматум тренеру Адиеву
Вчера, 15:57
3
Только один клуб готов зимой выкупить Жерсона у «Зенита»
Вчера, 15:30
5
ФотоБайрамян рассказал о реакции партнеров по «Ростову» на его новый имидж
Вчера, 15:03
Ерохин вошел в топ-20 лучших бомбардиров «Зенита»
Вчера, 14:38
1
Гайч объяснил, почему провалился в ЦСКА
Вчера, 14:28
7
«Спартак» отверг аргентинского тренера
Вчера, 13:45
27
Реакция Ракова на интерес «Спартака»
Вчера, 13:25
5
Тренер «Ростова» Альба: «Мы похожи на «Атлетико»
Вчера, 12:12
3
ФотоАлип получил памятный подарок от «Зенита» из рук Зырянова
Вчера, 11:50
13
Соболев разом потерял крупную сумму денег
Вчера, 11:12
21
Радимов заявил, что в РПЛ работает тренер-шарлатан
Вчера, 10:51
7
«Ситуация – пожар»: инсайдер – о «Спартаке» на фоне санкций против «Лукойла»
Вчера, 10:35
11
«Лукойл» планирует избавиться от «Спартака»: подробности
Вчера, 10:16
15
Раскрыта причина, почему «Пари НН» не увольняет Шпилевского после 10 поражений в 11 матчах
Вчера, 10:05
13
25-миллионный новичок «Зенита» ответил, где пропадал 2 месяца
Вчера, 09:57
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 