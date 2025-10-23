В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил критикам Владислава Торопа.

В прошлую субботу армейцы проиграли «Локомотиву» – 0:3.

2-й гол стал следствием ошибки 21-летнего Торопа.

– На Торопа, которого называют преемником Акинфеева, обрушилась критика после игры с «Локомотивом». Владислав соответствует ожиданиям, которые на него возлагаются?

– Мне кажется, что словосочетание «преемник Акинфеева» – это в каком-то смысле черная метка. Игорь Владимирович – он один, со всеми его мыслимыми и немыслимыми рекордами.

Тороп – молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Но Слава – наш второй вратарь, мы в него верим.

Без ошибок не бывает футбола. Все нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых.