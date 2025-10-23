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  • В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»

В ЦСКА встали на защиту молодого вратаря: «Преемник Акинфеева – это черная метка»

23 октября 2025, 21:29
4

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил критикам Владислава Торопа.

  • В прошлую субботу армейцы проиграли «Локомотиву» – 0:3.
  • 2-й гол стал следствием ошибки 21-летнего Торопа.

– На Торопа, которого называют преемником Акинфеева, обрушилась критика после игры с «Локомотивом». Владислав соответствует ожиданиям, которые на него возлагаются?

– Мне кажется, что словосочетание «преемник Акинфеева» – это в каком-то смысле черная метка. Игорь Владимирович – он один, со всеми его мыслимыми и немыслимыми рекордами.

Тороп – молодой вратарь. Конечно, сложно иногда справиться с волнением. Но Слава – наш второй вратарь, мы в него верим.

Без ошибок не бывает футбола. Все нормально, команда поддержала Славу. Никто не искал крайних и виноватых.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Тороп Владислав Бабаев Роман
Комментарии (4)
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FWSPM
1761244690
глядя на вечно перепуганное детское лицо торопа становится ясно что замены игорьку нет
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BRO_football
1761245418
Тороп вовсе не приемник Акинфеева. Просто ему повезло стать вторым вратарём ЦСКА под закат карьеры Акинфеева. В истории ЦСКА были вторые вратари куда лучше Торопа. Видимо, всё же придётся становится Торопу основным, потому как, я уверен, на покупке нормального вратаря в клубе всё же решат сэкономить. И очень зря, потому как защитники будут максимально не уверены в себе, когда за спиной молодой неопытный вратарь, который может накосячить в любой момент. Отсюда и больше пропущенных голов
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biber.ru
1761245879
Экономия на спичках часто приводит к пожару, что и наблюдаем то в воротах, то в защите, а в нападение уже и гореть нечему.
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boris63
1761273853
Тороп не плохой вратарь, он себя ещё покажет с лучшей стороны, у него все впереди.
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