Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты

Нападающий «Зенита» Александр Соболев нашел новое увлечение. Теперь он активно играет в компьютерную игру CS.

«Позавчера он играл в «контру» до трeх часов ночи.За последние три месяца он провeл 90 матчей. И все на «Фейсите» (это киберспортивная платформа, куда заходят ради «потных каток»). В большинстве случаев проигрывал. Также слил свой восьмой левел до седьмого.

Фанфакт: чаще всего Соболев играет в CS вместе с Фeдором Кудряшовым», – написал источник.