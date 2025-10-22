Соболев нашел новое хобби после отказа от Доты

Нападающий «Зенита» Александр Соболев нашел новое увлечение. Теперь он активно играет в компьютерную игру CS.
«Позавчера он играл в «контру» до трeх часов ночи.За последние три месяца он провeл 90 матчей. И все на «Фейсите» (это киберспортивная платформа, куда заходят ради «потных каток»). В большинстве случаев проигрывал. Также слил свой восьмой левел до седьмого.
Фанфакт: чаще всего Соболев играет в CS вместе с Фeдором Кудряшовым», – написал источник.
- Соболев провел за «Зенит» в этом сезоне 15 матчей.
- На его счету 5 голов и 2 результативные передачи.
- «Зенит» в 20:30 мск начнет матч против «Оренбурга».
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»