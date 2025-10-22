Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Агент Дмитрия Баринова Владимир Кузьмичeв отреагировал на информацию об интересе со стороны «Зенита».

Ранее сообщалось, что капитан «Локомотива» может перейти в петербургский клуб летом 2026 года на правах свободного агента.

«Про Баринова и МЛС – это вброс. Что касается «Зенита», насколько я знаю, в «Локомотиве» сейчас нет такой информации, но питерцы с нами общались летом гипотетически. После этого никто не обращался, и больше этот вопрос не поднимался. На сегодня интерес «Зенита» к Баринову не соответствует действительности», – сказал Кузьмичев.