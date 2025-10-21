«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности

Опорный полузащитник Дмитрий Баринов может в 2026 году перейти из «Локомотива» в «Зенит».

Петербургский клуб хочет договориться с 29-летним футболистом о трансфере по окончании сезона на правах свободного агента.

В то же время «Локо» готов к уступкам в переговорах со своим капитаном – ему собираются предложить долгосрочный контракт с фиксированной зарплатой. Ранее речь шла о постепенном уменьшении оклада. Договор истекает 30 июня 2026 года.