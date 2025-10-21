Введите ваш ник на сайте
«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности

Сегодня, 15:41
9

Опорный полузащитник Дмитрий Баринов может в 2026 году перейти из «Локомотива» в «Зенит».

Петербургский клуб хочет договориться с 29-летним футболистом о трансфере по окончании сезона на правах свободного агента.

В то же время «Локо» готов к уступкам в переговорах со своим капитаном – ему собираются предложить долгосрочный контракт с фиксированной зарплатой. Ранее речь шла о постепенном уменьшении оклада. Договор истекает 30 июня 2026 года.

  • Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локомотиве».
  • В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
  • Летом хавбеком интересовались ЦСКА и АЕК.
  • Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Баринов Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1761050775
Дима, не вздумай в бом..ж...тник убьёшь карьеру
Ответить
рылы
1761052025
бесконечная сага, как баринов переходит в зенит уже который год. предлагали какие-то деньги, но агенты подсуетились (этож газпром!), потребовали каких-то невменяемых денег - за и были посланы. нам этот полудурок не сдался, разве что даром, как тут написано. единственное его достижение со знаком плюс - кричалка про спартаг. ровно та же, что и в исполнении мостового недавно. можно повторить, но на этот раз дуэтом)
Ответить
Интерес
1761052712
"Обмен населением".Будущие руководители страны,министерств и ведомств едут из Питера в первопрестольную за властью,а холопы в Питер за деньгами.В итоге-баланс.
Ответить
Боцман59rus
1761057090
_ в Зените на порядок выше классом игроки и не их вина, скорее беда,что тренер профнепригодный. Отсутствие еврокубков окончательно убило мотивацию легионеров,тем самым обнажив все недостатки Семака. Так что как бы не играл Зенит, Баринову в этой компании только мячи подавать))
Ответить
Taps
1761057142
Нахрен этот борзый дебил нужен.
Ответить
qawzsexdr
1761058128
Классическое выбивание более жирного контракта при продлении. Самый банальный вариант, распространение слухов о переходе в другую команду
Ответить
k611
1761058969
От добра добра не ищут. В Локомотиве надо продолжать играть.
Ответить
  • Читайте нас: 