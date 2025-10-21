«Зенит» включился в борьбу за Баринова: подробности

Опорный полузащитник Дмитрий Баринов может в 2026 году перейти из «Локомотива» в «Зенит».
Петербургский клуб хочет договориться с 29-летним футболистом о трансфере по окончании сезона на правах свободного агента.
В то же время «Локо» готов к уступкам в переговорах со своим капитаном – ему собираются предложить долгосрочный контракт с фиксированной зарплатой. Ранее речь шла о постепенном уменьшении оклада. Договор истекает 30 июня 2026 года.
- Баринов всю взрослую карьеру провел в «Локомотиве».
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 17 матчах.
- Летом хавбеком интересовались ЦСКА и АЕК.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»