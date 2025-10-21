Погребняк оценил кандидатуру будущего тренера «Спартака»

Павел Погребняк скептически настроен касательно вероятного назначения Луиса Гарсии Пласы на пост главного тренера «Спартака».

Испанец должен 22 октября сменить Деяна Станковича.

Гарсия в декабре 2024 года был уволен из «Алавеса».

Также он работал в «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Бэйджин Жэньхэ», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте» и «Эльче».

– Что можете сказать о возможном назначении Гарсии в «Спартак» и об уходе Станковича?

– Я понятия не имею, о ком речь на самом деле. Вот эта кандидатура никак не может затмить мои нынешние дела в моeм социальном пространстве. Это не Клопп, не Моуринью, чтобы обращать на это внимание.

Не думаю, что это какая-то новость, чтобы мы сейчас все кидались и читали, кто возглавит «Спартак».

То, что происходит в «Спартаке», для меня непонятно. Значит, у клуба какие-то другие цели и приоритеты, нежели выиграть очередной какой-нибудь трофей.