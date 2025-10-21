Пономарев жестко прошелся по «Динамо» Карпина: «Какая-то случайность»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев критически высказался о работе Валерия Карпина в «Динамо».

Тренер пришел в московскую команду в июне.

Динамовцы идут на 8-м месте в РПЛ после 12 туров.

В FONBET Кубке России они занимают 3-ю строчку в группе с «Краснодаром», «Крыльями Советов» и «Сочи».

«Да, я читал, что маленький клуб в Швеции стал чемпионом. Здорово, что у них собрался такой работоспособный коллектив.

Думаю, Карпину стоит съездить туда на стажировку. Даже интересно на это посмотреть. Пускай съездит туда, посмотрит, если говорить с юмором.

В футболе всe зависит от исполнителей, а в «Динамо» их нет. Там нет коллектива. В ЦСКА в своe время играли братья Березуцкие, Игнашевич. Кого не ставь тренером, всe равно ребята отработают.

А в «Динамо» какой-то Касерес бегает просто нулевой. У Карпина слабые футболисты. Оборона динамовская вообще никакая.

Но я и не вижу в Карпине победителя. В «Ростове» ничего не выиграл. В «Динамо» тем более пока. Тюкавин его спас в выходные. Там нет игры. Какая-то случайность», – заявил Пономарев.